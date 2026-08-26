KKN – Scambio Musso-Milinkovic-Savic, ore caldissime. Il Napoli chiede un conguaglio economico

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @juanmusso



Prosegue la trattativa tra il Napoli e l’Atletico Madrid per lo scambio di portieri che coinvolgerebbe Juan Musso e Vanja Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente partner della società, le due società sono in una fase caldissima della trattativa, e lavorano alla chiusura. C’è da trovare un accordo sul possibile conguaglio economico. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Ore caldissime per la trattativa Milinkovic-Savic – Musso. Si lavora per la chiusura, il Napoli chiede un conguaglio a suo favore, l’Atletico Madrid vuole lo scambio alla pari”.



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