Il Mattino – Zeballos, attualmente impossibile un approdo al Napoli. Tutto rimandato a gennaio

Exequiel Zeballos non arriverà al Napoli, almeno per il momento. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’arrivo del suo entourage a Castel Volturno non ha cambiato le carte in tavola. Per un suo possibile approdo, bisognerà aspettare sei mesi, quando l’argentino sarà svincolato dal Boca Juniors. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Capitolo Zeballos: l’arrivo dell’entourage, ieri a Castel Volturno, non cambia le cose. Al momento, il calciatore argentino non può arrivare in azzurro. La dirigenza napoletana ha confermato la volontà di prendere Zeballos e ha un accordo con il calciatore, ma con ogni probabilità tra sei mesi quando sarà free agent e potrà raggiungere gli azzurri senza l’esborso da 10 milioni di euro richiesto dal Boca Jr. Anche se un “rimborso” per gli xeneizes potrebbe esserci lo stesso, così da calmare le acque a Buenos Aires: si tratta”.