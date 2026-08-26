Il Mattino – Musso piace, ma serve trovare una quadra economica con l’Atletico e Milinkovic-Savic. La situazione

Juan Musso è un obiettivo del Napoli. Perché quest’affare possa però concretizzarsi, serve far quadrare i conti con l’Atletico Madrid, club proprietario del cartellino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri vorrebbero evitare il prestito per questioni di bilancio. Naturalmente, servirà trovare una quadra anche per quanto riguarda Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Musso è un’idea, ma servirà far quadrare i conti con l’Atletico Madrid e con Milinkovic-Savic. Il Napoli non “ama” i prestiti per questioni di bilancio e bisognerebbe trovare una formula adatta”.