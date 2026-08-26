Il Mattino – Lang apre al Galatasaray! Una mossa arrivata “a tavolino”. I dettagli

Noa Lang apre al Galatasaray. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’olandese ha contattato il club turco, informandolo della possibilità di accettare un nuovo trasferimento con tanto di taglio dell’ingaggio. Una mossa arrivata “a tavolino”, con l’ex Psv che percepisce sfiducia nei suoi confronti. Dal punto di vista economico, il Napoli chiede non meno di 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il mercato non si sblocca. E allora è lui a muoversi in prima persona: Noa Lang ha aperto le porte al Galatasaray. Nelle scorse ore il calciatore olandese ha contattato (insieme con il suo agente) gli emissari del Galatasaray che lo avevano informato della volontà del club giallorosso di riportarlo in Turchia non più tardi di un mese fa. Il succo della telefonata: Lang è disposto ad accettare il nuovo trasferimento al Gala e sarebbe anche disposto a un taglio dell’ingaggio per consentire la buona riuscita dell’affare. Una mossa decisa quasi “a tavolino” in un weekend complicato per tutta la famiglia Lang. Dopo la gara di Genova, Noa si è goduto qualche ora di relax a Capri con la famiglia, provando però a immaginare il futuro immediato. Era subentrato nella ripresa contro il Genoa a Marassi sabato e la sua prestazione è stata anche convincente, ma l’aria di sfiducia intorno avvertita in questi ultimi giorni ha portato l’olandese a muoversi in prima persona per la stagione che sta per cominciare. Allegri non ha mai messo in discussione il suo posto. Ha sempre sottolineato le sue qualità e anche il calciatore aveva messo sul podio delle scelte la voglia di rilanciarsi in azzurro. Ma il mercato ha mille strade. Il Napoli, per fare cassa, ha poche opzioni oltre Noa: Lucca? David Neres? Restano in uscita, ma servono offerte vere. Per Lang il ritorno in Turchia sarebbe comunque un’ottima notizia: a Istanbul ha lasciato il cuore. Adesso toccherà al Galatasaray – dopo aver cercato Leao e Sarr per quel ruolo – accontentare le richieste del Napoli: gli azzurri vogliono cederlo alle loro condizioni, per non meno di 20 e oltre milioni di euro, soprattutto in via definitiva. Non sarà facile e ogni giorno che passa aumenta le probabilità di Noa di restare in azzurro almeno fino a gennaio”.