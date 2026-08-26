Il Mattino – In caso di cessione di Lang il Napoli proverà ad affondare il colpo per Gabriel Jesus. Rimane sul taccuino Guiu

Il Napoli studia un colpo last minute per l’attacco. In caso arrivasse la cessione di Noa Lang, gli azzurri potrebbero tentare un nuovo arrivo. Resta sul taccuino Gabriel Jesus, nonostante la trattativa non sia affatto facile. Piace anche Marc Guiu del Chelsea, per cui però sono da valutare diverse variabili, come l’interesse di altri club ed il possibile investimento. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Se davvero Lang dovesse lasciare Napoli, allora davvero gli azzurri potrebbero affondare il colpo per un calciatore come Gabriel Jesus. Ma la trattativa con il brasiliano non sarebbe facile, nonostante la volontà di incontrarsi. Serve tempo per convincere tutte le componenti del mondo Napoli della bontà dell’investimento su un calciatore 29enne e con tanti episodi ai box nelle ultime due stagioni. Indipendente è la pista Guiu: come raccontato, al Napoli piace non solo perché è 2006, ma perché potrebbe far comodo per oggi e per domani. Al calciatore la pista Napoli intriga, ma se trovasse squadre con meno attaccanti avrebbe la possibilità di fare il titolare: ci sono Lipsia, Siviglia e un paio di club in Championship a seguirlo. Il progetto azzurro può convincerlo, ma ci sarebbero comunque da investire almeno 20 milioni, la cifra che il Chelsea (che manderà Delap al Nottingham) ha sempre chiesto per lui. I Blues potrebbero abbassare le pretese nei prossimi giorni, ma questo Napoli può aspettare? Proposto agli azzurri anche il francese Lepaul del Rennes, ma è del 2000 e non è una pista percorribile”.