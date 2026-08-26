Il Mattino – Il Monza fa la spesa dal Napoli: non solo Ngonge, piace anche Folorunsho

Il Monza fa la spesa in casa Napoli? Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club brianzolo non solo sta effettuando contatti avanzati per Cyril Ngonge, ma ha chiesto informazioni anche per Michael Folorunsho. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Per Cyril Ngonge è Monza la pista che si sta strutturando sempre più. Contatti avanzati nelle scorse ore, il club biancorosso ha chiesto informazioni (come il Venezia) al Napoli anche per Folorunsho e potrebbe essere una risorsa in questo finale di mercato”.