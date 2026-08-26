Gazzetta – Napoli-Guiu, c’è ancora distanza con il Chelsea. Intanto spunta la volontà dello spagnolo

Il Napoli tenta l’affare Marc Guiu. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport vi è ancora distanza fra le parti, con il Chelsea che chiede una cifra superiore rispetto alle proposte di Manna. Il calciatore avrebbe invece messo gli azzurri in cima alla lista insieme ad un club tedesco. In questi ultimi giorni di mercato, vi è tutta la possibilità del mondo di colmare ogni tipo di lacuna se le parti lo vorranno. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli è attento alla situazione e fiuta l’affare, ma i primi contatti col Chelsea segnano una certa distanza tra le parti. Il Chelsea vuole la cessione a titolo definitivo e fin qui nessun intoppo, ma la valutazione dei Blues è lontana – per ora – dall’investimento che aveva in testa Giovanni Manna. I Blues chiedono 25 milioni, il Napoli non vorrebbe andare oltre i 15 milioni. Manca meno di una settimana al gong del mercato, ma c’è tutto il tempo per trovare un’intesa, se tutte le parti lo vorranno. Allegri vuole un altro centravanti con caratteristiche diverse da Hojlund e Lucca. Qualcuno che possa anche giocare congli altri due, non soltanto fare reparto da solo. E Guiu ha le qualità che Max cerca, oltre ad altri vantaggi, economici e regolamentari. È considerato under, quindi non occuperebbe alcun posto nella lista Serie A. Il problema, semmai, potrebbe essere la lista per la Champions, ma evidentemente sarà anche questo un tema della trattativa. Ma intanto si gioca già a carte scoperte: il Chelsea lo ha messo in vendita, il Napoli è fortemente interessato. E Marc avrebbe messo gli azzurri – insieme a un club tedesco – in cima alla lista delle preferenze. Più staccato ci sarebbe il Siviglia, che però è fuori dall’Europa. E l’idea di poter giocare la Champions, ovviamente, fa tutta la differenza del mondo”.