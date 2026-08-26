CdS – Napoli, il terzo uomo per l’attacco è Gouiri del Marsiglia. I dettagli

Non solo i già citati e più caldi Gabriel Jesus e Marc Guiu. Il Napoli monitora anche dei profili alternativi per fornire ad Allegri un terzo attaccante. L’ultimo nome arriva dalla Francia, e lo fa Il Corriere dello Sport. Si tratta di Amine Gouiri, classe 2000 di proprietà del Marsiglia. Di seguito, ecco quanto riportato. “Gioca in Francia, invece, il terzo uomo: Amine Gouiri, 26 anni, attaccante francese con cittadinanza marocchina dell’OM che ha segnato due gol allo Strasburgo all’esordio in Ligue 1, lanciando la prima vittoria dei marsigliesi. Ore decisive”.