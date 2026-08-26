CdS – Napoli-Como, Badiashile va verso la prima convocazione in azzurro. I dettagli

Dopo la vittoria di Genova, il Napoli è ieri tornato al lavoro a Castel Volturno con un attenzionato su tutti: Benoit Badiashile. Secondo quanto raccontato da Il Corriere dello Sport, il francese va verso la prima convocazione in vista di Napoli-Como. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Scaduti i due giorni di riposo concessi da Allegri dopo l’esordio di Genova, ieri mattina la squadra è tornata a Castel Volturno per la ripresa della preparazione. Grande curiosità per Badiashile, annunciato ufficialmente sabato, prima della partita contro il Genoa, ma già a Napoli da giovedì scorso, dopo la due giorni di visite mediche a Roma. Il difensore francese ha svolto un lavoro personalizzato e poi una parte della sessione con il gruppo: tutto procede verso la prima convocazione, che dovrebbe arrivare proprio domenica per il debutto a Fuorigrotta. Ha scelto la maglia numero 5, l’anno scorso sulle spalle di Juan Jesus e già indossata negli anni al Chelsea”.