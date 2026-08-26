CdS – Gabriel Jesus primo nome in caso di uscita di Lang. I dettagli

Gabriel Jesus è un nome caldo in casa Napoli per rinforzare l’attacco. In caso di uscita di Noa Lang (cessione che sbloccherebbe il mercato) gli azzurri farebbero un tentativo per il brasiliano fuori dai piani dell’Arsenal. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Di seguito, ecco quanto riportato

“Quella di Gabriel Jesus, brasiliano di 29 anni che ormai da tempo è il primo nome sulla lista per rinforzare la squadra, è invece inferiore ai 20 milioni di euro e l’Arsenal lo ha messo in vendita. Non convocato da Arteta sin dalla sfida con il City nel Community Shield e pronto a tuffarsi in un’altra avventura. Gli affari vanno sono legati, più che mai a sei giorni dalla fine di un mercato che Manna ha dovuto affrontare schivando i paletti imposti dal sovraffollamento della rosa e dai parametri Uefa. Anzi, per la precisione: ogni operazione in entrata, non soltanto quella eventuale di Jesus, è collegata alla cessione di Lang“.