Scotto: “Il Napoli non può prendere Zeballos ma solo a gennaio”

Il Napoli continua a monitorare l’ala del Boca Junior Exequiel Zeballos che da tempo si è promesso al club.

Il giornalista Giovanni Scotto, sui propri profili social ha spiegato perché il Napoli non ha ancora chiuso l’operazione: “Chiariamo la situazione di Zeballos. È vero, l’agente è stato a Castel Volturno, ma non significa che arriverà l’argentino.

Il Napoli non lo può prendere adesso perché non ha posto in lista e pure se dovesse uscire un posto in lista l’obiettivo è prendere un attaccante centrale. All’agente del calciatore è stato detto che proverà a procedere direttamente a gennaio a parametro zero. Zeballos oggi costerebbe 8 milioni di euro quindi è stato detto semplicemente questo“.