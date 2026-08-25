Schira: “Gabriel Jesus deve ridursi l’ingaggio, anche se esce Lang”

Il mercato del Napoli non si è ancora concluso, data la necessità di trovare una punta con cui fare alternare Rasmus Hojlund.

L’esperto di mercato Nicolò Schira, sul proprio profilo X ha fatto il punto in merito al mercato azzurro: “Il Napoli deve prendere un Under se non vende nessuno. Zeballos? Gli agenti secondo me stanno facendo un po’ di confusione, fanno filtrare che chiudono con il Celta e poi non chiudono. La strategia del Napoli è chiara dall’inizio. Non c’è la fila per Zeballos, è un giocatore discreto che a Napoli non farebbe neanche il titolare. Alisson è più pronto, Vergara è più forte, poi non dimentichiamo Neres. Zeballos è un discorso più per gennaio.

Anche se esce Noa Lang secondo me è difficile arrivare a Gabriel Jesus. A meno che non decida di ridursi lo stipendio. Non sono giocatori da Serie A. Devi dare 8-9 milioni, stipendi non fattibili per il nostro calcio“.