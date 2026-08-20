Tmw – Verso Genoa-Napoli: De Rossi recupera un elemento. La situazione

Daniele De Rossi recupera un elemento in vista di Genoa-Napoli. Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, Ethan Meichtry sarà della sfida di Marassi, in quanto si è allenato in gruppo. Diversa la questione riguardante Elias Havel, che ha accusato di un risentimento muscolare ed appare in dubbio. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Ultime sedute di allenamento a Pegli per il gruppo con una buona notizia che arriva per il tecnico romano. Ethan Meichtry si è allenato ieri con il gruppo e sarà quindi a disposizione per il match contro i partenopei. Difficilmente partirà dall’inizio ma certamente può rappresentare una risorsa a gara in corso. Il fantasista ha infatti smaltito il problema fisico accusato nelle scorse settimane. Da monitorare invece la situazione che riguarda Elias Havel. Il giocatore ha accusato un risentimento muscolare. Gli esami svolti hanno escluso lesioni ma per il momento resta in dubbio per il debutto in campionato. Le sue condizioni sono però monitorate giorno dopo giorno”.