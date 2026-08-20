Sportitalia – Musso mette il Napoli in cima alla lista, ma per il suo arrivo serve liberare Milinkovic-Savic

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @juanmusso

Juan Musso vuole tornare in Serie A ed ha dato priorità al Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, l’argentino avrebbe messo da parte altre proposte, preferendo su tutte quella azzurra. Ma, perché questa trattativa possa concretizzarsi, c’è bisogno di trovare una nuova destinazione a Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Juan Musso vorrebbe tornare in Serie A. Soprattutto: vorrebbe andare al Napoli, ha dato priorità al Napoli e sarebbe la motivazione principale per lasciare l’Atletico Madrid dove sta bene. Musso ha avuto altre richieste, ma ha messo il Napoli in cima alla lista. Il problema adesso è quello di trovare una destinazione a Milinkovic Savic, non sarà semplice ma si cercherà in qualche modo di lavorare in tal senso. A quel punto Musso potrebbe diventare un’opzione concreta per il Napoli”.

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