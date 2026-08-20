Il Napoli va forte su Nicolas Jackson. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, gli azzurri avrebbero avuto dei contatti importanti con i Blues. Al momento, il senegalese è da ritenersi la pista prioritaria degli azzurri, con Gabriel Jesus e Zirkzee sullo sfondo. Per tentare il colpo però, i partenopei dovranno prima liberare posto in attacco. Di seguito, ecco quanto riportato.
“Confermati i contatti tra le parti nelle ultime ore. Il problema del Napoli, però, al momento rimangono sempre le uscite, da Noa Lang a Lorenzo Lucca. Solo dopo aver effettuato delle cessioni il club di Aurelio De Laurentiis potrà muoversi e concludere un’operazione nel reparto offensivo. Per quanto riguarda Nicolas Jackson, nello specifico, bisogna anche sperare che il giocatore non vada all’Aston Villa (o altrove) che nelle ultime ore sta sondando i centravanti nell’eventualità di una cessione di Ollie Watkins”.
Sky – Napoli, Jackson è ad oggi il nome prioritario per l’attacco. Ma servirà prima cedere in attacco
Il Napoli va forte su Nicolas Jackson. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, gli azzurri avrebbero avuto dei contatti importanti con i Blues. Al momento, il senegalese è da ritenersi la pista prioritaria degli azzurri, con Gabriel Jesus e Zirkzee sullo sfondo. Per tentare il colpo però, i partenopei dovranno prima liberare posto in attacco. Di seguito, ecco quanto riportato.