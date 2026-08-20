Sky – Cheddira al Frosinone, affare in chiusura. Al Napoli 3,5 milioni di euro

È fatta per la cessione di Walid Cheddira al Frosinone. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, i ciociari sono in prossimità di prelevare l’attaccante marocchino dal Napoli a titolo definitivo. Il prezzo complessivo è di circa 3,5 milioni di euro più bonus, con in aggiunta una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il Frosinone è in chiusura per Walid Cheddira. Dopo una lunga bagarre di mercato, il club gialloblu ha dato una forte accelerata nelle ultime ore, arrivando a definire l’operazione per circa 3,5 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita in favore del Napoli. Il Frosinone ha così battuto la concorrenza di Monza e Lecce, che aveva provato a riportare in giallorosso l’attaccante dopo i sei mesi trascorsi in Salento in prestito nell’ultima stagione”.