Sky – Cagliari, idea Mazzocchi in caso di addio di Zappa. I dettagli

Il Cagliari pensa a Pasquale Mazzocchi. I sardi, riporta il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, potrebbero tentare di prelevare il terzino di proprietà del Napoli in caso di uscita di Gabriele Zappa. Il classe 95, arrivato dalla Salernitana nel gennaio 2024, è in scadenza nell’estate del 2027. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Gabriele Zappa, terzino destro classe 1999, potrebbe lasciare la Sardegna. In questa eventualità, il club si prepara e sonda i profili disponibili. Tra questi, l’idea è Pasquale Mazzocchi. Classe 1995, di proprietà del Napoli e con il contratto in scadenza a giugno 2027, Mazzocchi è il profilo individuato dalla dirigenza del Casteddu in caso di cessione di Zappa”.