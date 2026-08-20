Sky – Badiashile ha superato il supplemento di visite mediche. Ora la firma

Benoit Badiashile ha superato con successo il supplemento di visite mediche. Il difensore francese, prossimo a divenire un nuovo giocatore del Napoli, è diretto verso il capoluogo campano, dove poi firmerà il contratto che lo legherà agli azzurri fino al termine della stagione. Al Chelsea andranno 3 milioni per il prestito, con un diritto di riscatto fissato a 27. A renderlo noto è il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Manca solo l’ufficialità, dopodiché il Napoli avrà il suo nuovo difensore. Dopo la prima parte di visite mediche svolte nella giornata di mercoledì 19 agosto, oggi Benoît Badiashile ha svolto anche esami supplementari per quanto riguarda la parte cardiologica. Tutti i risultati sono stati positivi, quindi tutto procede come da programma. Il classe 2001, ormai ex Chelsea, è in viaggio verso Napoli in macchina dove potrà unirsi alla squadra di Max Allegri e poi firmare il proprio contratto che lo legherà al club azzurro”.