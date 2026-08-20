Il Mattino – Oggi la seconda parte delle visite mediche di Badiashile: in programma approfondimenti cardiaci e muscolari

Il Napoli vuole vederci chiaro per quanto riguarda Benoit Badiashile. Nella giornata di ieri, il difensore francese non ha completato le visite mediche. La seconda parte di queste (ovvero i test cardiaci, così come altri per valutarne la tenuta fisica) è prevista per oggi. In ogni caso, non risultano particolari allarmismi da parte degli azzurri, nonostante da Villa Stuart abbiano chiesto di aspettare. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.

“Il Napoli vuole vederci chiaro e anche questa mattina sottoporrà Badiashile a un supplemento di visite mediche: un nuovo test cardiologico (in Inghilterra, come dimostra il caso Eriksen, le normative sono assai diverse) con ulteriore consulto, e altri approfondimenti legati ai problemi muscolari che nelle ultime stagione hanno mandato molte volte ko il difensore centrale, per un totale di 145 giorni da infortunato. Insomma, diventa un piccolo rebus (senza particolare allarmismi) l’ingaggio del 25enne francese che sorride quando lascia la struttura capitolina: ovviamente, fossero emersi già dei problemi gravi, il calciatore avrebbe fatto immediato ritorno a Londra. Così non è, almeno per il momento. Prima di firmare il contratto per un anno, prima di siglare l’accordo da 3 milioni di euro per il prestito con il Chelsea (riscatto fissato a quota 27 milioni), De Laurentiis attende il via libera di questa mattina. I punti interrogativi sulle condizioni di Badiashile accendono l’estate azzurra, fino ad adesso quasi piatta in termini di emozioni. Questa, a dire il vero, Allegri avrebbe fatto volentieri a meno di viverla. Ma tant’è. Non resta che attendere il verdetto: nel Napoli sono sicuri che non ci sono particolari problemi, ma da Villa Stuart hanno invitato ad aspettare ancora. Forse, solo un eccesso di prudenza. Ma non è una operazione di poco conto. Con il francese, atterrato martedì sera a Roma, c’era il fratello Loic. Badiashile deve andare ad occupare la casella che Buongiorno ha lasciato libera con i suoi problemi al ginocchio e i suoi tempi di recupero ancora avvolti nel dubbio: Manna ha certamente un piano B dovesse andare per aria l’ingaggio dell’ex Monaco. Ma prima di pensarci deve attendere ancora i risultati dei test di questa mattina”.