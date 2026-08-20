Il Mattino – Genoa-Napoli, settore ospiti già sold out. Ma la linea dura del Viminale non cambia

Il Napoli potrà finalmente avere i suoi tifosi in una gara in trasferta. Contro il Genoa, dopo 8 mesi di stop, è stato concesso ai residenti in Campania di poter partire. Saranno 2000 i tifosi a Marassi a sostenere gli uomini di Allegri: di fatto un sold out. Non cambierà però la linea dura del Viminale, pronto a bloccare nuovamente in caso di comportamenti spiacevoli. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino.



“Dopo otto mesi, i tifosi del Napoli residenti in Campania possono tornare a seguire la squadra del cuore. E ovviamente, in duemila hanno risposto “presente”. Sold out il settore ospiti di Marassi per la prima trasferta del 2026 che non è stata vietata ai tifosi azzurri che vivono a Napoli. L’ultima trasferta è stata quella di Cremona, il 28 dicembre. Poi, dopo gli scontri con gli ultrà della Lazio in autostrada, è calata la mannaia del super-divieto fino alla fine della stagione. Ora l’Osservatorio ha dato l’ok, con tanto di tutto esaurito in meno di 12 ore dall’apertura delle vendite. Ma il Viminale, durante le riunioni in Lega di Serie A, ha già dato indicazioni precise ai club sul fatto che anche questa stagione, ci sarà il pugno duro sulle tifoserie che si comportano male. I divieti non piacciono ai grandi club: il Napoli, con Milan e Inter, ha chiesto altri tipi di punizioni rispetto al divieto di trasferta e sono contrari alle chiusure dei settori ospiti (hanno chiesto che possano essere aperti alla vendita dei tifosi di casa). Probabilmente anche per ragioni economiche, oltre che per difendere la passione dei propri fans. In ogni caso, già la trasferta in casa dell’Inter, alla terza di campionato, verrà vietata ai residenti in Campania. Come avviene ormai in maniera abituale”.