Il Mattino – Centro Sportivo, ADL trova nuova intesa con i Coppola per Castel Volturno: accordo fino a fine stagione

Scritto da:
Elia Falco
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Aurelio De Laurentiis ha trovato l’intesa con la famiglia Coppola per avere a disposizione fino al termine della stagione il centro sportivo di Castel Volturno. Riporta Il Mattino, non vi è ancora traccia della nuova casa degli azzurri, motivo per cui il patron degli azzurri ha prolungato l’accordo già vigente per le attuali strutture. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Castel Volturno resta il quartier generale, anche perché del nuovo centro tecnico ancora non c’è traccia. L’intesa con la famiglia Coppola e De Laurentiis è stato rinnovato fino alla fine della stagione. Come era ampiamente previsto”.

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