Gazzetta – Ngonge-Monza, il calciatore riflette sulla destinazione. La situazione

Prosegue la trattativa tra il Monza e Cyril Ngonge. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il belga sta riflettendo sulla possibilità di trasferirsi in Brianza, dove avrebbe modo di potersi ripresentare al campionato come il giocatore visto al Verona. Di seguito, ecco quanto riportato.

“I contatti sono avviati e passi avanti sono stati fatti nelle ultime ore per l’esterno d’attacco, apprezzato anche e soprattutto per la sua duttilità. Il 26enne belga consentirebbe a Juric diverse combinazioni dalla metà campo in su, a patto che Ngonge senta l’esigenza di tornare quello sbarcato in Italia dal Groningen. Il giocatore ci sta pensando e forse Monza potrebbe essere proprio la piazza giusta per rinverdire i fasti veronesi quando Ngonge, a cavallo di due stagioni, segnò undici gol. Da lì il balzo al Napoli in un biennio avaro di soddisfazioni”.

