CdS – Zirkzee, Juve in vantaggio ma la trattativa è in standby. Il Napoli ci pensa

Joshua Zirkzee potrebbe lasciare il Manchester United nel corso di questa sessione di mercato. L’attaccante, come riporta Il Corriere dello Sport, è molto ambito dalla Juventus che, tra l’altro, è in vantaggio nella corsa anche grazie ad un canale già aperto in precedenza. La trattativa è però in standby vista la situazione legata a Jonathan David, motivo per cui il Napoli sta tentando di inserirsi. Di seguito, il racconto della vicenda.

“Certo è che lo United ha ormai messo in conto la cessione dell’olandese: ha aperto alla richiesta dei bianconeri e, dopo la ristrutturazione del reparto offensivo dello scorso anno, pensa comunque al sostituto del classe 2001. La priorità degli inglesi si conferma il rafforzamento del centrocampo, ma anche l’innesto di un altro goleador resta quindi un tema sul tavolo. Nel frattempo, anche il Napoli ha mostrato interesse per l’ex Bologna approfittando della fase di standby per la situazione di Jonathan David. Gli azzurri cercano un attaccante e si sono mossi per Zirkzee e altri profili. La Juve, però, mantiene un vantaggio importante e sente di essere in assoluta pole position, forte anche di un interesse datato che parte da lontano”.