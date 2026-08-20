CdS – Gabriel Jesus, il Napoli attende ma deve sia liberare spazio che trovare intesa sull’ingaggio

Gabriel Jesus è la prima scelta per l’attacco del Napoli. Il brasiliano non troverà molto spazio nell’Arsenal e gli azzurri attendono alla finestra l’evoluzione della situazione. Per affondare il colpo però, servirà però liberare spazio in rosa. E, nodo ulteriore, bisognerà trovare un’intesa sull’ingaggio. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“Si deve convincere, del resto non deve essere facile lasciare i campioni d’Inghilterra e vicecampioni d’Europa. Ma la situazione è chiara: Gabriel Jesus non troverà più spazio nell’Arsenal di Mikel Arteta. Per di più a un anno dalla scadenza del contratto, che significherebbe strapparne uno potenzialmente migliore, da svincolato. L’esclusione dal Community Shield contro il Manchester City gli ha però fatto capire che tra i Gunners spazio non ce n’è. E il Napoli attende alla finestra, prova a liberare spazio in rosa e massa salariale, ma ha il paulista come obiettivo principale per rinforzare l’attacco. L’accordo con l’Arsenal si può trovare, la valutazione non è proibitiva (una ventina di milioni), ma il nodo resta l’ingaggio, visto che Gabriel Jesus, a Londra, ne guadagna 6 netti a stagione”.