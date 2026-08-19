Tuttosport – Cajuste è fuori dal progetto di Allegri. Il Torino ci pensa

Jens Cajuste è in lista di sbarco. Lo svedese, arrivato al Napoli nell’estate del 2023, non fa parte del progetto di Allegri ed è destinato a cambiare piazza nel corso di questa sessione di mercato. Tra le più interessate ad un suo approdo, riporta Tuttosport, c’è il Torino. Nei prossimi giorni, il Ds granata Petrachi avrà dei nuovi contatti con gli azzurri per trovare una formula giusta per tutte le parti. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Petrachi sta lavorando anche su altre piste. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con il Napoli per il centrocampista Jens Cajuste (fuori dal progetto di Massimiliano Allegri)”.