Sportitalia – Obaretin, spunta l’interesse dello Sturm Graz. La situazione

Nosa Obaretin rimane in uscita dal Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, il calciatore non è ancora partito a causa dell’emergenza in difesa. Ora, con l’arrivo di Benoit Badiashile, il club è aperto ad ascoltare proposte. Tra queste, spunta anche quella dello Sturm Graz, che deve però trovare il placet sia della società che del calciatore. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Nosa Edward Obaretin non ha fin qui lasciato il Napoli per l’emergenza in difesa. Con l’arrivo di Badiashile dal Chelsea le cose possono cambiare, qualche settimana fa era stato a un passo dal Genoa che lo aveva cercato anche a gennaio e vedremo se il club rossoblù sarà ancora interessato. Ma va registrato un forte interesse dello Sturm Graz. Deciderà il Napoli con il placet del centrale classe 2003”.