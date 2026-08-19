Sky – Rinnovo Anguissa in fase di stallo: il calciatore è irritato! La situazione

Si complica la trattativa per il rinnovo di André-Frank Zambo Anguissa con il Napoli. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di Sky, i discorsi sono attualmente in fase di stallo. Anzi, il camerunese sarebbe anche irritato dall’evoluzione della situazione. La fumata bianca per l’estensione del contratto, nonostante i colloqui vadano avanti da circa un anno, non è ancora arrivata. Di fatto, il calciatore è oggi in scadenza (accordo fino al 2027). Una situazione che ha finito per rendere Anguissa non solo scontento, ma anche irritato. Malumori accentuati anche dal mercato, poiché gli azzurri hanno respinto ogni tipo di approccio. Tuttavia, l’ex Fulham non andrà allo scontro totale. Al netto della difficile situazione riguardante il rinnovo, si impegnerà sempre al massimo per il Napoli, evitando rotture o atteggiamenti poco professionali.