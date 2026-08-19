Sky – Cheddira ambitissimo tra A e B: in cima alla lista c’è il Frosinone. La situazione

Walid Cheddira è uno dei calciatori più ambiti di proprietà del Napoli. In particolar modo, l’attaccante piace a diverse squadre che saranno coinvolte nella lotta salvezza. Su tutte, in cima alla lista vi è il Frosinone (dove il marocchino ha già giocato), seguito da Monza e Lecce. L’ex Bari piace anche in Serie B, dove è invece seguito da Padova e Verona. Ne parla Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky. Di seguito, ecco quanto riportato.

“È Walid Cheddira uno dei giocatori più cercati dalle squadre che lottano per la salvezza in Serie A. Possiamo infatti parlare di una vera e propria bagarre per arrivare all’attaccante marocchino, il cui cartellino è ancora di proprietà del Napoli. Il Frosinone, in cui il centravanti ha già giocato, si è già mosso con il club campano, ma anche Monza e Lecce hanno fatto sondaggi per lui. Anche nel caso dei giallorossi si tratterebbe di un ritorno, dal momento che Cheddira ha giocato in Salento proprio nell’ultima parte della scorsa stagione. Su di lui, ricordiamo, ci sono anche Padova e Verona”.