Romano – Musso in cima alla lista del Napoli: al vaglio uno scambio con l’Atletico con Milinkovic-Savic

Il Napoli segue Juan Musso per il ruolo di portiere. L’argentino, come riportato dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, è il primo nome nella lista degli azzurri. Nelle ultime ore è però spuntata fuori un’idea di mercato: uno scambio tra Napoli e Atletico Madrid in cui potrebbe rientrare Vanja Milinkovic-Savic. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Il Napoli continua a lavorare all’idea Juan Musso per la porta. L’argentino è in cima alla lista e gli agenti propongono un’idea di scambio con Vanja Milinković-Savić all’Atletico Madrid. C’è una differenza di valutazione tra i due club sui valori dei due portieri”.