Romano – Lang ha diversi estimatori, ma l’ultima parola spetta al Napoli. La situazione

Il futuro di Noa Lang è tutto da decifrare. L’olandese, riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, è seguito da diverse squadre, tra cui Galatasaray, Atalanta e Ajax. Ad avere la parola finale sul possibile addio o permanenza sarà però il Napoli, che non sta spingendo per una sua partenza. Di seguito, ecco quanto svelato.

“Su Lang l’ultima parola ce l’ha il Napoli. Tante squadre stanno contattando i suoi agenti. Il Galatasaray sta chiamando da giorni ma non è la prima scelta. C’è anche l’Atalanta, ma vuole un prestito. C’è anche l’Ajax, ma anche i Lancieri in questo momento offrono un prestito. Questa situazione non si risolverà in questa settimana. Ci si aspetta che l’olandese prenderà parte alla trasferta Genoa-Napoli, poi da settimana prossima si valuterà. In ogni caso, è il Napoli ad avere l’ultima parola. Toccherà alla società decidere quale sia la formula corretta. In questo momento non c’è volontà di spingerlo fuori. Dovesse andar via, gli azzurri hanno intenzione di fare qualcosa in attacco. Vedremo se sarà Gabriel Jesus oppure un esterno puro”.