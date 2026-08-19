Pedullà – Esposito, in corsa anche il Napoli: affondo possibile in uno scenario. I dettagli

C’è anche il Napoli in corsa per Sebastiano Esposito del Cagliari. Riporta Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, il calciatore è seguito principalmente dalla Lazio, che però dovrà prima liberarsi di Boulaye Dia. Segue la situazione anche il Torino, che punta ad un prestito da parte dei sardi. Gli azzurri potrebbero invece tentare un affondo negli ultimi giorni di mercato. Per ora, vi è solo una traccia. Ora, bisognerà capire quale formula richiederanno i rossoblù per la sua partenza.

“Sebastiano Esposito e il suo futuro: una soluzione da trovare, facendo fronte comune e mettendo da parte qualsiasi tipo di polemica. Lo scorso 5 agosto vi avevamo parlato in esclusiva di un dialogo con la Lazio. Ci sono stati altri dialoghi nelle ultime ore, situazione che può interessare pur non essendo una prima punta e in caso di uscita di Dia. Occhio alle sorprese, per esempio il Napoli che potrebbe presentarsi negli ultimi giorni di mercato, per ora una traccia. Oppure il Torino se ci fosse una cessione nel reparto offensivo, ovviamente per tutti sarà importante la formula che chiederà il Cagliari”.