Lukaku: “Voglio continuare a giocare fino al 2030! Addio al Napoli? Non sono infortunato! Vi racconto”

“Con il Fenerbahce ho firmato per una stagione con opzione per un anno in più. Spero di riuscire a concludere queste due stagioni. Dopodiché torno a casa (all’Anderlecht, ndr). Sono ancora in forma, assolutamente. Ho sempre detto che voglio continuare fino al 2030, anche con il Belgio. Dopo di che, è ‘game over’. (ride). Guarda, ci sono molti giocatori che possono continuare a giocare a calcio fino ai 40 anni. È una mentalità. Se ascolti continuamente le opinioni degli altri, diventerai infelice. Ma mi prendo cura di me stesso. Sono tornato”. È così che Romelu Lukaku debutta ai microfoni di Hln a margine del suo debutto con la maglia del Fenerbahce. Tra gli argomenti, il belga è tornato anche sul suo addio al Napoli. Di seguito, ecco quanto da lui svelato.

“Perché ho scelto di andarmene dal Napoli? Ho sentito che sono state fatte delle scelte… E voilà. Se fosse stato così, era meglio che me ne andassi. Che non sia in forma non è vero. Forse l’hanno detto in Italia per boicottarmi. Sono perfettamente in forma”.