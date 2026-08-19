Il Mattino – Milinkovic-Savic è ancora in uscita. In caso di addio, Manna ha già pronto il sostituto

Scritto da:
Elia Falco
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fonte foto: Instagram @vanja_32

Vanja Milinkovic-Savic non è certo di rimanere al Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il portiere serbo è da ritenersi ancora in uscita. In caso arrivasse l’offerta giusta, gli azzurri avrebbero già pronto il suo sostituto: Juan Musso dell’Atletico Madrid. Di seguito, ecco quanto raccontato.

Mentre un altro nome da non considerare tra gli intoccabili è quello di Milinkovic Savic: non è semplice trovare una soluzione, ma se arriva l’offerta giusta il Napoli ha pronto anche il sostituto, Musso. L’Atletico Madrid ha aperto alla sua cessione, e l’ex atalantino vorrebbe tornare in serie A dopo la parentesi (senza gloria) in Liga”.

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