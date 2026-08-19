Il Mattino – Lucca, Lazio e Fiorentina pronte a presentare delle proposte. La situazione

Il futuro di Lorenzo Lucca rimane incerto. Nonostante le voci di un suo possibile addio, Max Allegri prepara il suo rilancio. Intanto, la Lazio rimane alla porta. Potrebbe provarci anche la Fiorentina che, in caso di arrivo di un’offerta importante per Kean, potrebbe muoversi. Che sia proprio il Napoli a tentare un’offerta per l’attaccante viola? Al momento non vi sono margini. Di seguito, ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino.

“Mister 35 milioni è una specie di ferita che ancora sanguina: pagato una cifra spropositata, si fa fatica a trovare una soluzione. Allegri prepara il suo rilancio, a meno che la Lazio non decida di fare sul serio dopo le tante chiacchiere. Prima Lotito deve dar via Petar Ratkov, arrivato lo scorso inverno dal Salisburgo. Il giocatore non è convinto dalle proposte ricevute da Stella Rossa e Southampton. In realtà, c’è anche la Fiorentina del ds Paratici che appare scatenatissima. La prossima settimana promette fuochi d’artificio, perché se qualcuno dovesse arrivare a offrire 30 milioni per Kean, i viola lo cederanno. Il Napoli su Kean? Per ora, Manna ha solo chiesto il prezzo ma altro non c’è”.