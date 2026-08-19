Il Mattino – Lobotka dice di no al Tottenham: vuole restare al Napoli. I dettagli

Stanislav Lobotka ha detto di no al Tottenham. È quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, che racconta di un retroscena di mercato molto interessante. Secondo quanto riportato, lo slovacco avrebbe respinto una proposta arrivata dagli Spurs poco prima di Ferragosto di sua spontanea volontà. L’idea è chiara: vuole rimanere a Napoli. Di seguito, ecco quanto riportato. “L’ultimo assalto del Tottenham per Lobotka è arrivato poco prima di Ferragosto. Ma è stato lo slovacco a fermare sul nascere ogni tipo di intrigo: resta al Napoli”.