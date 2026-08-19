Il Mattino – Lindstrom ancora senza proposte: possibile nuovo contatto con lo Schalke 04 nella prossima settimana

Jesper Lindstrom rimane in uscita dal Napoli. Il danese, che sembrava destinato a divenire un nuovo calciatore dello Schalke 04, è ancora fermo in azzurro, con poche proposte appetibili e concrete. Tuttavia, riporta Il Mattino, nella prossima settimana la società potrebbe avere nuovi contatti proprio con i tedeschi. Di seguito, ecco quanto raccontato. “Saltato per davvero piccole dettagli l’operazione Schalke 04, si fa fatica a trovare nuovi interlocutori. Non è escluso che la prossima settimana possa esserci un nuovo contatto proprio con il club tedesco”.