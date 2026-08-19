Il Mattino – Il Napoli pronto a blindare Meret. Entro fine stagione arriverà il rinnovo

Il Napoli vuole blindare Alex Meret. Come la scorsa stagione, il friulano giocherà con il contratto in scadenza. Però, riporta Il Mattino, il calciatore non ne farà un dramma, poiché il prolungamento di contratto arriverà – con ogni probabilità – entro il termine della stagione. Di seguito, ecco quanto raccontato.
“Da parte di De Laurentiis c’è tutta la voglia di blindare Meret ma il numero uno friulano inizierà la stagione (proprio come due anni fa) con il contratto in scadenza. Non ne fa un dramma, non è preoccupato: sa che entro fine anno arriverà il prolungamento anche perché il patron azzurro lo considera blindatissimo”.