Genoa-Napoli sarà arbitrata da Di Bello di Brindisi. Meraviglia al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la prima giornata della Serie A 2026-27. In questa, il Napoli di Allegri debutterà contro il Genoa a Marassi il giorno sabato 22 agosto alle ore 20:45. L’incontro, sarà diretto dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Verrà assistito dai guardalinee Rossi M. e Dei Giudici, mentre il quarto uomo sarà Manganiello. Il Var sarà presieduto dal signor Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, e ad assisterlo ci sarà Cosso.

GENOA – NAPOLI Sabato 22/08 h. 20.45

DI BELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV: MANGANIELLO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: COSSO