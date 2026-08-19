Gazzetta – Difesa a 4, rotazioni a centrocampo e il tridente davanti: sta nascendo il Napoli di Allegri

Sta nascendo il Napoli di Massimiliano Allegri. A pochi giorni dal debutto con il Genoa, il tecnico ha già conferito dei principi chiari alla squadra: difesa a 4, rotazioni a centrocampo e il tridente davanti. Ne parla l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“I portieri devono innanzitutto parare e Alex Meret, per caratteristiche, rientra tra i parametri che il conte Max gradisce: le gerarchie esistono, sono flessibili, però stavolta all’(ex) enfant prodige friulano, che ormai va per i 30 anni, verranno consegnate le chiavi della porta e una serenità interiore che spesso non ha potuto avvertire. Poi, sarà come si può intuire, non essendo né Buongiorno, né Marianucci e avendo Beukema appena aggregato: Di Lorenzo rimarrà a destra a fare le cose che gli vengono più naturali; Rrahmani e Rafa Marin saranno i centrali che non dovranno necessariamente «aprirsi» per ricominciare dal basso attraverso Meret; e a sinistra, ilnballottaggio più vibrante, Spinazzola conserva un vantaggio minimo su Olivera”.

Si prosegue: “Il Napoli che sta germogliando non vuole rinunciare al talento – men che meno a quello di De Bruyne – ma nelle cinque amichevoli chi s’è preso la scena più di chiunque altro è stato Frank Anguissa, che ha messo assieme 311 minuti e alle sue spalle, tra i centrocampisti, ha brillato Lobotka. Gli indizi, o i dettagli, danno un senso a certe riflessioni e in questa tre giorni che condurrà direttamente a Marassi non emergeranno nuovi suggerimenti, in mezzo al campo verrà riproposto il terzetto del secondo scudetto, con De Bruyne ovviamente da scatenare nel caso serva a partita in corso. Davanti tutto sa di tridente, nonostante non ci sia ancora Neres e forse un altro attaccante che ad Allegri potrebbe tornare utile. Però questo mese assieme aiuta e Politano ed Hojlund hanno avuto modo di condividere 275’ assieme nelle amichevoli, leggere i rispettivi movimenti e memorizzarli ancora, assistere Alisson Santos che ha bisogno di campo e di spazio per accelerare, pur avvertendo la presenza di Giovane. Ma là davanti, il riferimento – indiscutibile – resta Hojlund, il centravanti che Allegri avrebbe voluto al Milan, che si è felicemente ritrovato a Napoli, che va alimentato attraverso il gioco per arrivare sino a lui, alle sue profondità, a quell’istinto che dev’essere sviluppato sino a farlo un attaccante da copertina. Da tridente”.