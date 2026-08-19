Favasuli: “Potersi allenare con McTominay e De Bruyne significa imparare dai migliori. Voglio seguire le orme di Di Lorenzo”

Costantino Favasuli, neoacquisto del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sui canali ufficiali del club. Qui, oltre che delle sue sensazioni per essere arrivato a vestire l’azzurro, ha parlato del privilegio di potersi allenare con fuoriclasse come Scott McTominay e Kevin De Bruyne. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Potersi allenare insieme a giocatori del calibro di Kevin De Bruyne o Scott McTominay significa poter imparare ogni giorno dai migliori. Il mio obiettivo? Seguire le orme del nostro capitano, cercando di raggiungere gli stessi risultati personali e di squadra con questa maglia addosso. Per me Napoli è la prova che tutti gli sforzi fatti fin da bambino sono valsi la pena. Sto provando emozioni fortissime. Essere qui è un sogno che si realizza. Non vedo l’ora di scendere in campo e lottare per questi colori. Giocare in una delle piazze più impotanti del mondo è motivo di orgoglio per me. Dedico questo traguardo alla mia famiglia e ai miei genitori che mi hanno dato tutto fin dal primo giorno”.