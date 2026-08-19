Favasuli, le prime parole da calciatore del Napoli: “All’inizio non ci credevo. Essere qui ripaga tanti sacrifici”

Costantino Favasuli è ufficialmente diventato un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore, arrivato dal Catanzaro, ha rilasciato le sue prime parole da calciatore azzurro sui profili social della società. Di seguito, ecco quanto riportato: “All’inizio non ci credevo, poi quando mi hanno detto che era realtà l’ho visto come un sogno. È da quando ero piccolo che faccio mille sacrifici, essere qui ripaga questi miei sforzi e così quelli dei miei genitori. Sono partito da un paesino e arrivare qui è un sogno”