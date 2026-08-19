Di Marzio – Non solo Gabriel Jesus, il Napoli sonda anche Zirkzee e Jackson. I dettagli

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante che possa rafforzare il reparto dopo la partenza di Romelu Lukaku. Su tutti, in cima alla lista c’è Gabriel Jesus, di proprietà dell’Arsenal. Ma, riporta Gianluca Di Marzio di Sky, gli azzurri stanno sondando anche altri profili dalla Premier League. I due nomi per cui sono stati effettuati dei sondaggi sono Joshua Zirkzee del Manchester United e Nicolas Jackson del Chelsea. Prima di muoversi in tal senso però, il Napoli dovrà far uscire un ulteriore elemento in attacco. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il Napoli non pensa solo a Gabriel Jesus per rinforzare il proprio reparto offensivo dopo la partenza di Lukaku. Oltre al nome del brasiliano ci sono anche quelli di Zirkzee e Jackson, per i quali gli azzurri hanno fatto dei sondaggi. Entrambi sono in uscita rispettivamente da Manchester United e Chelsea e il Napoli ha chiesto informazioni. Gli azzurri, però, prima di muoversi concretamente devono aspettare un’altra uscita nel reparto. In questo senso, potrebbe scaldarsi quella di Lang, che l’Atalanta ha chiesto in prestito anche oggi. Se dovesse partire, a quel punto il Napoli penserà a questi profili dalla Premier”.