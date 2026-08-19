CdS – Anguissa, l’Atalanta tenta l’assalto ma il Napoli non cede: vuole il rinnovo. La situazione

L’Atalanta vuole regalare Anguissa a Maurizio Sarri. È quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Stando a quanto svelato gli orobici, forti della disponibilità economica di Percassi, stanno valutando di strappare il camerunese dal Napoli. L’arrivo di Allegri ha però reso nuovamente centrale nel progetto il calciatore e, di conseguenza, fatto riaprire la trattativa per il rinnovo. La volontà della dirigenza, così come quella del calciatore, è quella di trattenerlo e di prolungarlo. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Anguissa ha un contratto in scadenza nel 2027, il Napoli ha sfruttato l’opzione unilaterale per il prolungamento di un altro anno. E ha proposto un rinnovo per altre tre stagioni, fino al 2030, quando il leone di Yaoundé avrà 34 anni. Le trattative sono ripartite a Castel di Sangro, quando nel ritiro sono arrivati il suo storico agente, Maxime Nana, e il suo manager italiano, Giovanni Branchini. I dialoghi fra le parti sono continui ma c’è ancora distanza sull’ingaggio. La richiesta di aumento si aggira sui 700-800 mila euro a stagione, il punto di incontro non è stato ancora trovato. E in questo momento di stallo l’Atalanta sta provando a inserirsi, forte della disponibilità economica di Percassi che sarebbe pronto anche a soddisfare tutte le richieste. Il Napoli, ovviamente, non ha nessuna intenzione di privarsi di Anguissa. L’arrivo di Allegri, con il quale condivide lo stesso manager, e la ritrovata fiducia lo hanno rivitalizzato. È tornato esuberante in campo, con il suo strapotere fisico, la capacità di abbinare intelligenza tattica e grandi qualità tecniche. Manna lo ha già dichiarato incedibile a Dimaro, De Laurentiis è pronto a respingere tutti gli assalti e si augura di chiudere al più presto la trattativa di rinnovo. Anguissa vuole restare e spera che venga trovata un’intesa al più presto”.