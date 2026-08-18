Scotto: “Badiashile arriverà ma il vero colpo è in attacco”

Il Napoli continua la ricerca della punta da alternare con Rasmus Hojlund, in vista del doppio impegno.

Il giornalista Giovanni Scotto, sul proprio profilo YouTube ha parlato del mercato azzurro sottolineando la priorità: “Il Napoli ha preso Favasuli e vedremo se sarà disponibile già per il Genoa. Ad Allegri il compito di non tenerlo ai margini, ma di dargli delle possibilità dietro Di Lorenzo. Acquisto certamente interessante, pagato relativamente poco.

Badiashile arriverà, ma non nelle tempistiche annunciate. Le visite mediche le dovrebbe fare domani 19 agosto. Il Napoli lo pagherà 3 milioni per il prestito oneroso, è scomparso quel milione di bonus di cui si parlava. Gli azzurri risparmiano. Non penso che sarà disponibile per il Genoa.

Il vero colpo il Napoli lo vuole fare in attacco. C’è una trattativa con Gabriel Jesus, si sta cercando un accordo economico. Poi si andrà dall’Arsenal e si proverà a convincere i Gunners con una offerta di 16 milioni più 2 di bonus. A Napoli il brasiliano prenderebbe 6 milioni di euro“.