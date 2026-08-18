Ravezzani: “Napoli secondo solo all’Inter”

Fabio Ravezzani, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttomercatoweb in merito al Napoli di Max Allegri: “Allegri trova una squadra più vicina alla sua idea di calcio a Napoli? Lui è un grande amministratore, quindi se gli dai una squadra con dei buoni fondamentali può far bene. Il Napoli questi fondamentali ce li ha e per questo penso che la seconda forza del campionato sia rappresentata proprio dagli azzurri. Di certo è l’ultima occasione per Allegri, perché se dovesse fallire gli antiallegriani non si fermerebbero più“.