Parlato: “Il Napoli non è da scudetto”

Il Napoli nel weekend esordirà in campionato, inaugurando il nuovo corso Massimiliano Allegri.

Il giornalista Manuel Parlato ha parlato della squadra azzurra, non accreditandola tra quelle favorite per lo scudetto: “Il Napoli non è da scudetto, ma dovrà provare a entrare in Champions League. L’Inter al momento è superiore a tutte. Può diventare la nuova Juventus che vinse ben nove scudetti di fila. Inoltre le altre big si sono rinforzate. La Juventus per me è alla pari dei partenopei.

Vedo anche il Milan alla pari del Napoli. Como e Roma vorranno migliorare quanto fatto lo scorso anno. L’Atalanta con Sarri giocherà un bel calcio, la Fiorentina si è rinforzata. Gli azzurri a Genoa partiranno sul 4-3-3. Meret partirà titolare. Rafa Marin e Rrahmani formeranno la coppia centrale. A sinistra Spinazzola, a destra Di Lorenzo. A centrocampo Anguissa, Lobotka e McTominay con De Bruyne in panchina. In attacco Politano, Hojlund e Alisson“.