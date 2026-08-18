Il Napoli di Allegri punta l’Europa: fin dove può spingersi in Champions League?

Al termine di un tira e molla con Vincenzo Italiano, finito a dispetto del cognome ad allenare in Turchia, il Napoli ha scelto di affidare la propria panchina a Max Allegri, dopo la separazione da Antonio Conte. L’ingaggio ha sollevato una forte curiosità. Se da un lato il toscano è tra i tecnici più vincenti in Italia, dall’altro arriva da una stagione tutt’altro che esaltante con il Milan, con il quale ha clamorosamente fallito la qualificazione in Champions all’ultima giornata.

La cura Allegri: che cosa cambia per il Napoli in Europa?

Fin dalla presentazione del nuovo allenatore tenutasi in teatro, i partenopei hanno iniziato a parlare di Champions League. Gli azzurri vogliono dire la loro anche a livello continentale, dopo essersi affidati a un tecnico dal respiro internazionale ben più forte di quello di Conte, il quale tradizionalmente ha sempre deluso nelle coppe europee. Allegri, dal canto suo, ha glissato la domanda, sapendo che i progetti delle squadre che dominano in Europa sono lunghi e godono di una certa continuità, che in Italia si concede piuttosto di rado agli allenatori.

Il livornese, pur non avendo mai sollevato la Coppa dalle grandi orecchie, ha raggiunto la finale per ben due volte con la Juve, trovando sulla sua strada le corazzate spagnole di Barcellona e Real Madrid, ed è noto per un pragmatismo che lo rende particolarmente funzionale alle competizioni a eliminazione diretta. Ciò basta a suscitare l’ottimismo dei tifosi napoletani, che dopo aver vinto due volte lo scudetto, mirano ora a qualcosa di più prestigioso.

Il peso della rosa e del mercato

Gli azzurri vengono considerati una outsider di tutto rispetto in chiave europea, come mostrano le quote sul Napoli vincente in Champions League proposte dai principali bookmaker. Ciò non significa che siano tra le migliori 8, quelle con le maggiori possibilità di trionfo, a detta dei bookie, ma che potrebbero rivelarsi una sorpresa e togliersi soddisfazioni importanti.

Il motivo del mancato inserimento tra le principali teste di serie si deve allo stato della rosa del Napoli. Gli azzurri contano numerosi calciatori tra le loro fila e hanno almeno due nomi per ruolo, se non anche di più. A fronte di una quantità abbondante, però, manca quella qualità che potrebbe fare tutta la differenza del caso. I titolari partenopei sono di primo piano, come si evince facilmente scorrendo i nomi della loro top 11, ma la squadra sarà impegnata su tre fronti: campionato, Champions League e Coppa Italia, che sono dichiaratamente tre obiettivi. Per riuscire ad arrivare fino in fondo ovunque, occorreranno rinforzi di spessore.

Come ha già affermato il presidente De Laurentiis, però, gli acquisti dipenderanno dalle cessioni. Ci attendiamo dunque una chiusura di calciomercato di fuoco, da parte del Napoli, che avrà però le mani legate se non dovesse riuscire a cedere alcuni dei suoi giocatori.

L’opinione dei bookmakers

Le case di scommesse hanno pochi dubbi sui principali candidati alla vittoria finale della Champions League. In testa c’è ancora il PSG, che dall’arrivo di Luis Enrique è diventato un modello per il calcio d’élite oltre che la squadra da battere, anno dopo anno. A seguirla troviamo Bayern Monaco, Arsenal, Barcellona e Manchester City, con il Real Madrid più staccato.

Il Napoli è stato inserito in seconda fascia nel sorteggio che il 27 agosto, a Nyon, comporrà il calendario della fase a girone unico (e che noi seguiremo tra le nostre news di giornata), ed è dunque quotato nel tier più basso rispetto a quello dove troviamo gli squadroni appena citati. È proprio in questa prima fase che verranno alla luce le realistiche ambizioni partenopee: con questa nuova formula è molto importante accumulare vittorie prima dell’inizio della fase a eliminazione diretta, in maniera tale da saltare la tediosa fase dei sedicesimi, affaticarsi di meno e arrivare più freschi ai difficili impegni degli ottavi, quando resteranno in gioco soltanto le powerhouse europee.

Dove realisticamente può chiudere il Napoli, nella prossima Champions League

Alla luce di quanto scritto fin qui, concludiamo con una nota di equilibrio: dove può verosimilmente piazzarsi il Napoli nella prossima Champions League? Considerando le 36 squadre che si affronteranno nella coppa più importante d’Europa, è facile piazzare i ragazzi di Allegri nell’insieme delle migliori 18, dunque nella metà che contiene le compagini meglio attrezzate. Dal momento che sono 24 le squadre che avanzano alla fase a eliminazione diretta, vediamo bene il Napoli raggiungere quel turno. Qui inizierà il difficile: verosimilmente, al termine del girone, la squadra occuperà una posizione tra l’undicesima e la ventiquattresima, e dovrà dunque passare per i sedicesimi di finale, giocando due partite in più in un’annata che si preannuncia già molto lunga.

A questo punto, Allegri farebbe bene a ragionare partita per partita, plasmando per gli azzurri un ruolo da possibile mina vagante. Il Napoli non è in grado di raggiungere la finale, sulla carta, ma può vendere cara la pelle e rendere difficile il passaggio del turno a tutti coloro i quali desiderino raggiungerla.