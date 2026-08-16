Trevisani, la griglia di Serie A: “Inter e Napoli davanti a tutti”

Mancano ancora due settimane alla fine del mercato, ma Riccardo Trevisani ha già provato a delineare la griglia della prossima Serie A, basandosi sulle operazioni effettuate finora dai club.

Nonostante il mercato del Napoli non abbia ancora regalato grandi movimenti in entrata, il giornalista inserisce comunque gli azzurri in prima fila insieme all’Inter, indicando le due squadre come le principali candidate al vertice.

“Inter e Napoli guidano il campionato”, ha dichiarato Trevisani, che subito dietro inserisce la Juventus, a patto che i bianconeri completino il mercato con un nuovo portiere. Tra le sorprese c’è invece il Como, promosso per il lavoro svolto sul mercato e per la coerenza degli acquisti con le idee di Cesc Fabregas.

Più indietro, secondo Trevisani, la Roma, penalizzata dagli impegni in Champions League, dalle difficoltà nelle cessioni e dall’infortunio di Lorenzo Pellegrini. Ancora più distante il Milan, mentre la Fiorentina guadagna terreno e si piazza al settimo posto grazie a un mercato particolarmente apprezzato dal giornalista.