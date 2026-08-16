Sabatini: “Impressionato da Ambrosino”

Il Modena ha superato 2-1 il Venezia nella sfida di Coppa Italia grazie ad una doppietta dell’ azzurro Giuseppe Ambrosino.

L’opinionista Mediaset Sandro Sabatini, ai microfoni di Sportmediaset ha elogiato l’azzurrino per l’ottima prestazione: “Nella partita tra Venezia e Modena, quello che mi ha fatto migliore impressione è Ambrosino, praticamente quasi l’unico italiano in campo. Perché il Venezia è una squadra completamente composta da giocatori stranieri, che però ha fatto due gol con Ambrosino, straordinari, va detto. Sia il primo ispirato, sia quello successivo. Spero che questo ragazzo utilizzi la stagione che gli si prospetta in Serie B per ritornare”.