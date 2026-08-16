Napoli, Martinelli resta un’ipotesi: Romano frena sul possibile affare

Il Napoli continua a guardarsi intorno per rinforzare l’attacco nelle ultime settimane di mercato. Tra i nomi accostati agli azzurri sono emersi anche Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, entrambi di proprietà dell’Arsenal.
Prima di poter intervenire nuovamente in entrata, però, il club dovrà necessariamente alleggerire la rosa. Una possibile cessione di Noa Lang o Lorenzo Lucca potrebbe infatti liberare spazio e permettere alla dirigenza di accelerare sulle prossime operazioni.
A ridimensionare le indiscrezioni sul brasiliano è stato Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha spiegato che, al momento, non risultano conferme da parte del Napoli, dell’Arsenal o dell’entourage del giocatore riguardo a una possibile trattativa.
La situazione potrebbe cambiare soltanto nel caso in cui l’Arsenal decidesse di lasciar partire Martinelli dopo aver individuato un sostituto sulla fascia sinistra. Al momento, infatti, il club inglese dispone di due giocatori per quel ruolo e non avrebbe ancora avviato un’operazione per inserire un nuovo esterno.